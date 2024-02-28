Титова Иустина Константиновна
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Рождение ребёнка
29.05.1892 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1893 ст.
Сын: Вахрамов-Авксентьев Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
01.06.1895 ст.
Сын: Вахрамов-Авксентьев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.
Дочь: Вахрамова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
09.12.1901 ст.
Дочь: Вахрамова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
29.11.1903 ст.
Дочь: Вахрамова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
03.06.1905 ст.
Сын: Вахрамов Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
03.01.1907 ст.
Сын: Вахрамов Иоанн (Иван) Андреевич
Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович
Рождение ребёнка
20.12.1909 ст.
Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович
Смерть
Неизвестно