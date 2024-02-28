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Титова Иустина Константиновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Муж: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1892 ст.

Сын: Вахрамов-Авксентьев Иоанн (Иван) Андреевич

Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1893 ст.

Сын: Вахрамов-Авксентьев Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1895 ст.

Сын: Вахрамов-Авксентьев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.

Дочь: Вахрамова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1901 ст.

Дочь: Вахрамова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1903 ст.

Дочь: Вахрамова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1905 ст.

Сын: Вахрамов Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1907 ст.

Сын: Вахрамов Иоанн (Иван) Андреевич

Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1909 ст.

Сын: Вахрамов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Вахрамов-Варфоломеев Андрей Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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