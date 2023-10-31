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Шлихт Михаил Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шлихта Леонтий Григорьевич

Мать: Шлихта Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шлихт Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Шлихт Анна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шлихт Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Шлихт Анна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Шлихт Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шлихт Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлихт Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Шлихт Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлихт Анна

Смерть
1976
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