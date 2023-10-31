Шлихт Михаил Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Шлихта Леонтий Григорьевич
Мать: Шлихта Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Шлихт Анна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шлихт Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Шлихт Анна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шлихт Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шлихт Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлихт Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Шлихт Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлихт Анна
Смерть
1976