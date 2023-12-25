Гладких Сидор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гладких Василий Сидорович
Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гладких Алексей Сидорович
Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
01.06.1938
Дочь: Пасюра Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно