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Гладких Сидор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гладких Иван Сидорович

Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
06.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гладких Федор Сидорович

Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гладких Василий Сидорович

Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гладких Алексей Сидорович

Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
01.06.1938

Дочь: Пасюра Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Гладких Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладких Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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