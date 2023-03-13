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Королёвъ Кузьма

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Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Королёвъ Алексей Дмитревъ

Мать: не указана

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Орина

Мать ребёнка: Королёва Дарья Дмитрева

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Королёва Онисья Артамонова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Онисья Артамонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Дарья Дмитрева

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