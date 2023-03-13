Королёвъ Кузьма
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Королёвъ Алексей Дмитревъ
Мать: не указана
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Орина
Мать ребёнка: Королёва Дарья Дмитрева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Королёва Онисья Артамонова
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королёва Дарья Дмитрева