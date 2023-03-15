Мазур Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазур Николай

Мазур Николай

avatar

Место рождения

Ukraine

Дата рождения

11.05.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Ukraine
Рождение ребёнка
10.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазур Янина

Latvia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазур Янина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close