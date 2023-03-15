Мазур Николай
Место рожденияUkraine
Дата рождения11.05.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Ukraine
Рождение ребёнка
10.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазур Янина
Latvia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазур Янина
Смерть
Неизвестно