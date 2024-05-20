Морева (Кузнецова) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1907 ст.
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Морев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Морева Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Морев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Морев Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно