Морева (Кузнецова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Кузнецова) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1907 ст.

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Морев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Морева Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Морев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Морев Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Морев Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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