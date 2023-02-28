Якименков Яков Федосиев
Место рождения
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: федосий (Феодосий) Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.08.1910
Дочь: Елизавета Яковлева
Мать ребёнка: Якименкова Параскева Матвеева
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Ольга Яковлева
Мать ребёнка: Якименкова Параскева Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно