Якименков Яков Федосиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименков Яков Федосиев

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: федосий (Феодосий) Иванов

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1910

Дочь: Елизавета Яковлева

Мать ребёнка: Якименкова Параскева Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Ольга Яковлева

Мать ребёнка: Якименкова Параскева Матвеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименкова Параскева Матвеева

Смерть
Неизвестно
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