Челноков Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.11.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1968
Рождение ребёнка
?.11.1983
Сын: Челноков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Челнокова Татьяна
г.Иртышск Павлодарской области Казахстан
Бракосочетание
1993
Жена: Челнокова Татьяна
г.Иртышск Павлодарской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.01.2004
Сын: Челноков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Людмила
Германия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила