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Челноков Владимир Владимирович

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Место рождения

Магадан, город Магадан, Магаданская область

Дата рождения

23.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1968

Отец: Челноков Владимир Яковлевич

Мать: Челнокова Нина Ивановна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
?.11.1983

Сын: Челноков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Челнокова Татьяна

г.Иртышск Павлодарской области Казахстан
Бракосочетание
1993

Жена: Челнокова Татьяна

г.Иртышск Павлодарской области Казахстан
Рождение ребёнка
01.01.2004

Сын: Челноков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Людмила

Германия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

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