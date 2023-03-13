Панфилова Прасковья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти11.10.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Панфиловъ Афонасий
Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Иванъ
Смерть
11.10.1791