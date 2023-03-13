Панфилова Прасковья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Прасковья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

11.10.1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Панфиловъ Афонасий

Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Панфиловъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Иванъ

Смерть
11.10.1791
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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