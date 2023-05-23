Ковальков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1826
Дата смерти27.11.1902
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1826
Отец: Ковальков Александр
Рождение ребёнка
07.03.1854
Дочь: Муханова Мария
Мать ребёнка: Ковалькова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалькова Юлия
Смерть
27.11.1902
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Похороны
30.11.1902
Aleksandro-Nevskaya Lavra, Sankt-Peterburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia