Ковальков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1826

Дата смерти

27.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1826

Отец: Ковальков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1854

Дочь: Муханова Мария

Мать ребёнка: Ковалькова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалькова Юлия

Смерть
27.11.1902
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Похороны
30.11.1902
Aleksandro-Nevskaya Lavra, Sankt-Peterburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
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