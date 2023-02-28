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Кокушкина Мавра Васильевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кокушкин Иван Ильич

Отец ребёнка: Кокушкин Илья Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кокушкин Артемий Ильич

Отец ребёнка: Кокушкин Илья Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кокушкин Илларион Ильич

Отец ребёнка: Кокушкин Илья Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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