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Титов Федор Лукилианнович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1869

Отец: Титов Лукиллиан Феоктистович

Мать: Титова Надежда Игнатьевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.10.1887

Жена: Титова Матрена Баннова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1889

Сын: Титов Павел Федорович

Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1894

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1897

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1904

Сын: Титов Иван Федорович

Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1908

Сын: Титов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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