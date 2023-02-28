Титов Федор Лукилианнович
Место рождения
Дата рождения12.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1869
Бракосочетание
26.10.1887
Жена: Титова Матрена Баннова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1889
Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова
Рождение ребёнка
13.07.1894
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова
Рождение ребёнка
06.06.1897
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова
Рождение ребёнка
04.05.1904
Сын: Титов Иван Федорович
Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова
Рождение ребёнка
05.07.1908
Мать ребёнка: Титова Матрена Баннова
Смерть
Неизвестно