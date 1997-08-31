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Степанцов Виктор Анатольевич
Степанцов Виктор Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.1997
Пол
Мужской
Отец
Степанцов Анатолий Викторович
1967 г.р.
Мать
Степанцова (Жукова) Ирина Александровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1997
Отец:
Степанцов Анатолий Викторович
Мать:
Степанцова Ирина Александровна
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