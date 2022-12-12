Уликов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти03.06.1933
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Уликов Михаил Афанасьевич
Мать: Уликова Марья
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: ?
Селино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.06.1933
Похороны
Неизвестно
Miusskoye Cemetery | Миусское кладбище, Moskva, Moscow, Russia