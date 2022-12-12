Уликов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУликов Василий Михайлович

Уликов Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

03.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Уликов Михаил Афанасьевич

Мать: Уликова Марья

Рождение ребёнка
1889

Сын: Уликов Петр Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Уликов Семен Васильевич

Мать ребёнка: ?

Селино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.06.1933
Похороны
Неизвестно
Miusskoye Cemetery | Миусское кладбище, Moskva, Moscow, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close