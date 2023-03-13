Козлова Настасья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Настасья Алексеева

Козлова Настасья Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Немкова Настасья

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Козловъ Кондратий

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Козловъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close