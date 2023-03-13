Козлова Настасья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Немкова Настасья
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Козловъ Кондратий
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Козловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Иванъ