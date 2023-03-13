Сапроненковъ Тимофей
Место рожденияд. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Сапроненковъ Андрей
Мать: не указана
д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сапроненковъ Николай
Мать ребёнка: Сапроненкова Елена Трифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно