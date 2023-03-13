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Сапроненковъ Тимофей

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Место рождения

д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сапроненковъ Андрей

Мать: не указана

д. Верхние Немыкари, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Сапроненковъ Николай

Мать ребёнка: Сапроненкова Елена Трифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапроненкова Елена Трифанова

Смерть
Неизвестно
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