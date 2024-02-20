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Юрченко Семен Федорович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Юрченко Федор Кириллович

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
25.01.1843

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Юрченко Устиния Ивановна / Петровна /

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
До 1843

Жена: Юрченко Устиния Ивановна / Петровна /

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
06.03.1849

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Юрченко Устиния Ивановна / Петровна /

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
14.04.1853

Сын: Юрченко Пуд Семенович

Мать ребёнка: Юрченко Устиния Ивановна / Петровна /

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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