Иванов Тимофей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1890
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890
Бракосочетание
03.?.1910
Жена: Иванова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
29.07.1911
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
16.07.1912
Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
26.04.1914
Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
19.11.1915
Сын: Иванов Вов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
05.02.1918
Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Графкина Мария Иванова
Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иванов Вов Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова
Смерть
1936