Иванов Тимофей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Тимофей Игнатьевич

Иванов Тимофей Игнатьевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.02.1890

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890

Отец: Иванов Игнатий Михайлович

Мать: Иванова Надежда Никифоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1910

Жена: Иванова Гликерия Бычкова

Рождение ребёнка
29.07.1911

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1912

Сын: Иванов Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1914

Сын: Иванов Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1915

Сын: Иванов Вов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1918

Сын: Иванов Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Графкина Мария Иванова

Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Иванов Вов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Иванова Гликерия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close