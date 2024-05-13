Лукьянова Анисья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Лукьянова) Настасья Давыдовна
Отец ребёнка: Лукьянов Давыд Наумович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Лукьянов Василий Давыдович
Отец ребёнка: Лукьянов Давыд Наумович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лукьянов Дмитрий Давыдович
Отец ребёнка: Лукьянов Давыд Наумович
Смерть
Неизвестно