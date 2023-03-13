Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Алексеева

Дарья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

1762 г.р.
1767 г.р.
1770 г.р.
1772 г.р.
1776 г.р.
1779 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Яковъ

Отец ребёнка: Осипъ Романовъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кондратий

Отец ребёнка: Осипъ Романовъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Яковъ

Отец ребёнка: Осипъ Романовъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шлемова Авдотья

Отец ребёнка: Осипъ Романовъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Милованова Дарья

Отец ребёнка: Осипъ Романовъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Осипъ Романовъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Игнатий

Отец ребёнка: Осипъ Романовъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипъ Романовъ

Смерть
1795
Дурасовка
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