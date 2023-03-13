Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Яковъ
Отец ребёнка: Осипъ Романовъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кондратий
Отец ребёнка: Осипъ Романовъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Яковъ
Отец ребёнка: Осипъ Романовъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шлемова Авдотья
Отец ребёнка: Осипъ Романовъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Милованова Дарья
Отец ребёнка: Осипъ Романовъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Осипъ Романовъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Игнатий
Отец ребёнка: Осипъ Романовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипъ Романовъ
Смерть
1795
Дурасовка