Астафьева (Сычева) Марѳа
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.07.1874
Дата смерти12.12.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874
Отец: Сычевъ Григорій
Мать: Сычева Пелагѣя
Александровка
Рождение ребёнка
05.08.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Астафьевъ Иосифъ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1909
Сын: Астафьевъ Николай
Отец ребёнка: Астафьевъ Иосифъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Астафьевъ Григорий
Отец ребёнка: Астафьевъ Иосифъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
13.06.1914
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Астафьевъ Иосифъ
село Михайловское
Смерть
12.12.1914
село Михайловское
Причина смерти: Отъ простуды