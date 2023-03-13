Астафьева (Сычева) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Сычева) Марѳа

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.07.1874

Дата смерти

12.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874

Отец: Сычевъ Григорій

Мать: Сычева Пелагѣя

Александровка
Рождение ребёнка
05.08.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Астафьевъ Иосифъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1909

Сын: Астафьевъ Николай

Отец ребёнка: Астафьевъ Иосифъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Астафьевъ Григорий

Отец ребёнка: Астафьевъ Иосифъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
13.06.1914

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Астафьевъ Иосифъ

село Михайловское
Смерть
12.12.1914
село Михайловское
Причина смерти: Отъ простуды
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