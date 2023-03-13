Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанила

Данила

avatar

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Отец

1706 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Филиппъ Ивановъ

Мать: не указана

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Варвара Степанова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Варвара Степанова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Буданова Евгенья

Мать ребёнка: Варвара Степанова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Швецова Прасковья

Мать ребёнка: Варвара Степанова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Степанова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close