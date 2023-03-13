Данила
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Филиппъ Ивановъ
Мать: не указана
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Варвара Степанова
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Варвара Степанова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Буданова Евгенья
Мать ребёнка: Варвара Степанова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Швецова Прасковья
Мать ребёнка: Варвара Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Степанова