Максимова Анастасия Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова Анастасия Севастьянова

Максимова Анастасия Севастьянова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1905 ст.

Дочь: Максимова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Максимов Иоанн Антонович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Иоанн Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close