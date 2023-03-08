Максимова Анастасия Севастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1905 ст.
Дочь: Максимова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Максимов Иоанн Антонович
Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно