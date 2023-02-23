Лысова - Миронова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова - Миронова Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1872

Дочь: Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Герасим Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.06.1874

Дочь: Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Герасим Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1877

Сын: Миронов (внебрачный) Емельян

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1879

Дочь: Наталья Герасимовна

Отец ребёнка: не указан

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов - Миронов Герасим Миронович

Смерть
Неизвестно
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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