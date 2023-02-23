Лысова - Миронова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1872
Дочь: Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Герасим Миронович
Рождение ребёнка
30.06.1874
Дочь: Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Герасим Миронович
Рождение ребёнка
11.07.1877
Сын: Миронов (внебрачный) Емельян
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.08.1879
Дочь: Наталья Герасимовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно