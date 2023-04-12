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Кондратий
Кондратий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1757
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Матвей
Около 1740 г.р.
Мать
Васса
Около 1733 г.р.
Жена
Евгения
Около 1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец:
Матвей
Мать:
Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Евгения
Смерть
Неизвестно
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