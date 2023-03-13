Заикинъ Андрей
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Заикинъ Петръ
Мать: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Заикинъ Степанъ
Мать ребёнка: Заикина Татьяна Васильева
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Заикинъ Павелъ
Мать ребёнка: Заикина Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно