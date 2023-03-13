Заикинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикинъ Андрей

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Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Заикинъ Петръ

Мать: не указана

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1759

Сын: Заикинъ Степанъ

Мать ребёнка: Заикина Татьяна Васильева

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1761

Сын: Заикинъ Павелъ

Мать ребёнка: Заикина Татьяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Татьяна Васильева

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