Логинов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Логинова Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Бабушка Логинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Бабушка Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабушка Логинова
Смерть
Неизвестно