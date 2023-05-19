Науменко Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНауменко Александр Анатольевич

Науменко Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1993

Дочь: Ларионова Александра Александровна

Мать ребёнка: Хамраева Галина Ивановна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
13.05.1995

Сын: Науменко Антон Александрович

Мать ребёнка: Хамраева Галина Ивановна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Развод
Неизвестно

Жена: Хамраева Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамраева Галина Ивановна

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