Науменко Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1993
Дочь: Ларионова Александра Александровна
Мать ребёнка: Хамраева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1995
Сын: Науменко Антон Александрович
Мать ребёнка: Хамраева Галина Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Хамраева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамраева Галина Ивановна