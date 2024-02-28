Забродина (Короткова) Гликерия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Бракосочетание
04.02.1823
Рождение ребёнка
28.01.1824
Дочь: Мария Борисова
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Рождение ребёнка
21.11.1826
Дочь: Екатерина Борисова
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Рождение ребёнка
09.02.1828
Дочь: Агафия Борисова
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Рождение ребёнка
28.10.1829
Дочь: Параскева Борисова
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Рождение ребёнка
27.06.1834
Дочь: Феврония Борисова
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Рождение ребёнка
20.09.1836
Дочь: Фекла Борисова
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Рождение ребёнка
Около ?.11.1837
Дочь: Александра Борисова
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Рождение ребёнка
26.12.1838
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Рождение ребёнка
18.01.1840
Сын: Забродин Афанасий Борисов
Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов
Смерть
Неизвестно