Забродина (Короткова) Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забродина (Короткова) Гликерия Иванова

Место рождения

Зайково, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Зайково, Ирбитское, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1823

Муж: Забродин Борис Ларионов

Рождение ребёнка
28.01.1824

Дочь: Мария Борисова

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1826

Дочь: Екатерина Борисова

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1828

Дочь: Агафия Борисова

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1829

Дочь: Параскева Борисова

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Забродин Михаил Борисов

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Рождение ребёнка
27.06.1834

Дочь: Феврония Борисова

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1836

Дочь: Фекла Борисова

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1837

Дочь: Александра Борисова

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Рождение ребёнка
26.12.1838

Сын: Забродин Ефим Борисов

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1840

Сын: Забродин Афанасий Борисов

Отец ребёнка: Забродин Борис Ларионов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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