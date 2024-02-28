Клепиков Данил Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиДо ?.01.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около ?.07.1808
Дочь: Марина Данилова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
29.07.1809
Дочь: Серафима Данилова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
26.03.1814
Дочь: Матрона Данилова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
16.11.1815
Дочь: Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1817
Дочь: Рышкова Агафия Данилова
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.06.1824
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Смерть
До ?.01.1844