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Клепиков Данил Федоров

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

До ?.01.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Клепиков Федор Егоров

Мать: Клепикова Пелагия Григорьева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1808

Дочь: Марина Данилова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
29.07.1809

Дочь: Серафима Данилова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1814

Дочь: Матрона Данилова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1815

Дочь: Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1817

Дочь: Рышкова Агафия Данилова

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1824

Сын: Клепиков Петр Даниилов

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Смерть
До ?.01.1844
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