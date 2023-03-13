Кувшинова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти24.06.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1888
Сын: Кувшиновъ Андрей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
28.03.1891
Дочь: Смирнова Марья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кувшинова Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Рождение ребёнка
22.09.1894
Дочь: Колбинцевъ Ефросинья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Андрей
Смерть
24.06.1896
Причина смерти: Убита молніей