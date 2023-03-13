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Кувшинова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

24.06.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1888

Сын: Кувшиновъ Андрей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1891

Дочь: Смирнова Марья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кувшинова Анастасия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Рождение ребёнка
22.09.1894

Дочь: Колбинцевъ Ефросинья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Андрей

Смерть
24.06.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Убита молніей
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