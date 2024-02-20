Кирильченко (Касаревская) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирильченко (Касаревская) Ксения Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кирильченко Роман Александрович

Отец ребёнка: Кирильченко Александр Архипович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кирильченко Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кирильченко Александр Архипович

Бракосочетание
18.10.1904

Муж: Кирильченко Александр Архипович

Смерть
Неизвестно

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