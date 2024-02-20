Кирильченко (Касаревская) Ксения Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кирильченко Роман Александрович
Отец ребёнка: Кирильченко Александр Архипович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кирильченко Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кирильченко Александр Архипович
Бракосочетание
18.10.1904
Смерть
Неизвестно