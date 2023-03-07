Фомин ВОВ Нестор Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1900
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900
Отец: Фомин Иван Иванович
Мать: Фомина Матрена Томбасова
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Орешина (фельдшер) Клавдия Фомина
Мать ребёнка: Фомина Софья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Софья Степанова
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести