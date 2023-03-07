Фомин ВОВ Нестор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин ВОВ Нестор Иванович

Фомин ВОВ Нестор Иванович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.10.1900

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900

Отец: Фомин Иван Иванович

Мать: Фомина Матрена Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Орешина (фельдшер) Клавдия Фомина

Мать ребёнка: Фомина Софья Степанова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Софья Степанова

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close