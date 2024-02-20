(Кассай) Март (Ф) А Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кассай) Март (Ф) А Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Кассай) Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Кассай) Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Кассай) Надежда Афанасьева

Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кассай Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Кассай) Василиса Афанасьева

Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Неизвестно Соломон Афанасьевич

Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кассай Савва Афанасьевич

Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов

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