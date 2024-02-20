(Кассай) Март (Ф) А Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Кассай) Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Кассай) Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Кассай) Надежда Афанасьева
Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кассай Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Кассай) Василиса Афанасьева
Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Неизвестно Соломон Афанасьевич
Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Кассай Афанасий Стиреонов