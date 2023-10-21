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Бадерин Симеон
Бадерин Симеон
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бадерин Григорий Васильевич
1886 г.р.
Мать
Бадерина (Зорина) Агния Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Бадерин Григорий Васильевич
Мать:
Бадерина Агния Васильевна
Смерть
Неизвестно
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