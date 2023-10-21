Бадерин Симеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадерин Симеон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Бадерин Григорий Васильевич

Мать: Бадерина Агния Васильевна

Смерть
Неизвестно
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