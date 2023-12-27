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Тимофей Андреев

Место рождения

Россия

Дата рождения

1793

Дата смерти

23.01.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Иванушкин-Головин Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1822

Сын: Голованов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Голованов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
27.02.1830

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
10.09.1832

Дочь: Ефимия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.12.1833

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Дьяковское, Москва, Россия
Смерть
23.01.1862
Дьяковское, Москва, Россия
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