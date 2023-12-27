Тимофей Андреев
Место рожденияРоссия
Дата рождения1793
Дата смерти23.01.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Иванушкин-Головин Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1822
Сын: Голованов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Голованов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
27.02.1830
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
10.09.1832
Дочь: Ефимия Тимофеевна
Дьяковское, Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.12.1833
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Дьяковское, Москва, Россия
Смерть
23.01.1862
Дьяковское, Москва, Россия