Татар Григорий Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Татар Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Татар Елена Ильинична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татар Елена Ильинична
Смерть
Неизвестно