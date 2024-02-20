Татар Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татар Григорий Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Татар Федор Константинович

Мать: Татарова Кириакия Христофоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885

Сын: Татар Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Татар Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1890

Сын: Татар Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Татар Елена Ильинична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татар Елена Ильинична

Смерть
Неизвестно
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