Кумуржи (Татар) Елена Стефановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Татар Стефан Паниотович
Мать: Елена Константиновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
27.10.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
ГАДО , Ф - 209-1-06.стр-61
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Кумуржи Георгий Спиридонович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно