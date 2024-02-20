Кумуржи (Татар) Елена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКумуржи (Татар) Елена Стефановна

Кумуржи (Татар) Елена Стефановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Татар Стефан Паниотович

Мать: Елена Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
27.10.1886

Муж: Кумуржи Георгий Спиридонович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
ГАДО , Ф - 209-1-06.стр-61
Рождение ребёнка
1887

Сын: Кумуржи Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Кумуржи Георгий Спиридонович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close