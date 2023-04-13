(Макарова) Арина Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Макаров Родiон Юрьев
Рождение ребёнка
1738
Сын: Макаров Лев Родiонов
Отец ребёнка: Макаров Родiон Юрьев
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Макаров Родiон Юрьев
Смерть
Неизвестно