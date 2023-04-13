(Макарова) Арина Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Макарова) Арина Архипова

(Макарова) Арина Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Макаров Тимофей Родiонов

Отец ребёнка: Макаров Родiон Юрьев

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1738

Сын: Макаров Лев Родiонов

Отец ребёнка: Макаров Родiон Юрьев

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1743

Сын: Макаров Тимофей Родiонов

Отец ребёнка: Макаров Родiон Юрьев

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close