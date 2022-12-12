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Киричук Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1878

Сын: Киричук Карп Максимович

Отец ребёнка: Киричук Максим

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Бракосочетание
До 1878

Муж: Киричук Максим

Рождение ребёнка
08.08.1879

Сын: Киричук Иоаким (Jakim) Максимович

Отец ребёнка: Киричук Максим

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Игнатюк Зинаида (Zenobja) Максимовна

Отец ребёнка: Киричук Максим

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1900

Сын: Киричук Филипп Максимович

Отец ребёнка: Киричук Максим

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Смерть
Неизвестно
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