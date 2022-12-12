Киричук Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1878
Отец ребёнка: Киричук Максим
Бракосочетание
До 1878
Муж: Киричук Максим
Рождение ребёнка
08.08.1879
Сын: Киричук Иоаким (Jakim) Максимович
Отец ребёнка: Киричук Максим
Рождение ребёнка
1890
Сын: Игнатюк Зинаида (Zenobja) Максимовна
Отец ребёнка: Киричук Максим
Рождение ребёнка
06.12.1900
Сын: Киричук Филипп Максимович
Отец ребёнка: Киричук Максим
Смерть
Неизвестно