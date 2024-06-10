Бубенщикова Варвара Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бубенщикова Сафрон Иванов
Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Маремьяна Иванова
Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бубенщиков Терентий Иванов
Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Арина Иванова
Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов
Смерть
Неизвестно