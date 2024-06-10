Бубенщикова Варвара Федосеева 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бубенщикова Варвара Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубенщиков Иван Севастьянов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бубенщикова Сафрон Иванов

Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бубенщиков Никита Иванов

Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Маремьяна Иванова

Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Бубенщиков Терентий Иванов

Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Арина Иванова

Отец ребёнка: Бубенщиков Иван Севастьянов

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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