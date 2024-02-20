Золото Иван Антонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения17.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1900
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр 190.
Крещение
19.08.1900
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-190. | Восприемники: Псаломщик сего прихода Георгий Филиппов и дочь его Анастасия
Смерть
Неизвестно