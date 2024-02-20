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Золото Иван Антонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

17.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1900

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр 190.
Крещение
19.08.1900
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1900г.лист-184,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-2-8 кадр-190. | Восприемники: Псаломщик сего прихода Георгий Филиппов и дочь его Анастасия
Смерть
Неизвестно
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