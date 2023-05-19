Передвигина (Пушина) Фекла Никитина
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.11.1842
Муж: Пушин Стефан Карпов
Рождение ребёнка
01.01.1851
Отец ребёнка: Пушин Стефан Карпов
Рождение ребёнка
31.03.1852
Дочь: Марiя Стефанова
Отец ребёнка: Пушин Стефан Карпов
Смерть
Неизвестно