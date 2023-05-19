Передвигина (Пушина) Фекла Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передвигина (Пушина) Фекла Никитина

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.11.1842

Муж: Пушин Стефан Карпов

Рождение ребёнка
01.01.1851

Сын: Пушин Василiй Стефанов

Отец ребёнка: Пушин Стефан Карпов

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.03.1852

Дочь: Марiя Стефанова

Отец ребёнка: Пушин Стефан Карпов

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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