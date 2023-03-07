Каргина - Петрова Марфа Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргина - Петрова Марфа Исаева

Каргина - Петрова Марфа Исаева

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882

Отец: Исаев Петр Ефимович

Мать: Исаева Мария Афанасьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1899

Муж: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Каргин Иван Степанович

Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1905

Дочь: Евлампия Степановна

Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Антонина Степановна

Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Раиса Степановна

Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Петров Вов Иван Степанович

Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1919

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close