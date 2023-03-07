Каргина - Петрова Марфа Исаева
Место рождения
Дата рождения10.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1882
Отец: Исаев Петр Ефимович
Мать: Исаева Мария Афанасьевна
Бракосочетание
31.?.1899
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич
Рождение ребёнка
05.10.1905
Дочь: Евлампия Степановна
Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Антонина Степановна
Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Раиса Степановна
Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
09.03.1919
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Каргин - Петров (унтер-Офицер) Степан (Ефим) Кузьмич
Смерть
Неизвестно