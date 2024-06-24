Астафьева Лукерия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти16.11.1788 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Астафьев Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Астафьев Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Астафьев Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Астафьев Игнатий Михайлов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Астафьев Тарас Игнатьевич
Отец ребёнка: Астафьев Игнатий Михайлов
Смерть
16.11.1788 ст.
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)