Астафьева Лукерия Тимофеева Около 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Лукерия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

16.11.1788 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Егор Игнатьевич

Отец ребёнка: Астафьев Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Астафьев Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Астафьев Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Астафьев Андрей Игнатьев

Отец ребёнка: Астафьев Игнатий Михайлов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Астафьев Тарас Игнатьевич

Отец ребёнка: Астафьев Игнатий Михайлов

Смерть
16.11.1788 ст.
Слобода Архангельская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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