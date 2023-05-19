Некрасов Лаврентий Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти07.11.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Некрасова Марья Лавренова
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Некрасов Семен Лаврентьевич
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
03.07.1815
Сын: Некрасов Антон Лаврентьевич
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1840
Причина смерти: горячкою