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Некрасов Лаврентий Ермолаев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

07.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: Авдотья Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Некрасова Марья Лавренова

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Некрасов Семен Лаврентьевич

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1815

Сын: Некрасов Антон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Татьяна Петрова

Смерть
07.11.1840
Причина смерти: горячкою
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