Игнатова Марфа Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Игнатовъ Григорий
Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Игнатовъ Петръ
Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Игнатовъ Панфилъ
Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Игнатовъ Архипъ
Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Игнатовъ Ирина
Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатовъ Кириллъ