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Игнатова Марфа Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Игнатовъ Григорий

Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Игнатовъ Петръ

Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Игнатовъ Панфилъ

Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Игнатовъ Архипъ

Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Игнатовъ Ирина

Отец ребёнка: Игнатовъ Кириллъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатовъ Кириллъ

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