Арбузова Домна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Арбузовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Арбузова Авдотья
Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбузовъ Иванъ