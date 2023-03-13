Арбузова Домна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Домна Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Арбузовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Арбузова Авдотья

Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузовъ Иванъ

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