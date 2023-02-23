Ульянова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ульянов Петр Васильевич
Село Коптевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1901
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Петр Васильевич
Село Коптевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно