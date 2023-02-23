Ульянова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ульянов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр Васильевич

Село Коптевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1901

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Петр Васильевич

Село Коптевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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