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Челбарах Ставрул Акритович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль

Дата рождения

1795

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Челбарах Акрит Тохтамышев

Мать: Челбарах Анастасия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
ГАЗО , Ф - 12-2-37, ревиз.сказка 1811г.,зап-60
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Ставруловна

Мать ребёнка: Челбарах Назу

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1831

Сын: Челбарах Федор Ставрулович

Мать ребёнка: Челбарах Назу

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1836

Сын: Челбарах Полихрон Ставрулович

Мать ребёнка: Челбарах Назу

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Смерть
1847
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
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