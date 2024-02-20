Челбарах Ставрул Акритович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Дата рождения1795
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Челбарах Акрит Тохтамышев
Мать: Челбарах Анастасия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
ГАЗО , Ф - 12-2-37, ревиз.сказка 1811г.,зап-60
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Ставруловна
Мать ребёнка: Челбарах Назу
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1831
Сын: Челбарах Федор Ставрулович
Мать ребёнка: Челбарах Назу
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1836
Сын: Челбарах Полихрон Ставрулович
Мать ребёнка: Челбарах Назу
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль
Смерть
1847
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Малоянисоль